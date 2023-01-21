بالأرقام.. ماذا قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ عامين من تولي منصبه؟

قالت وكالة " أسوشيتد برس"، إنه مر عامين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، مشيرة إلى أن قصة النصف الأول من ولاية بايدن، على الأقل بالأرقام، هي قصة مختلطة، وتشمل فاتورة بقيمة تريليون دولار طال انتظارها لدعم الجسور والطرق والبنية التحتية الأخرى في البلاد، ولكنها تشمل أيضًا معلمًا غير مرحب به للتضخم التاريخي.

وكان هناك عدد كبير من لقاحات COVID-19، لكن ما يقرب من 680.000 شخص ماتوا بسبب المرض، كما زار بايدن ثلاثين ولاية وأمضى ما يقرب من 200 يوم أو جزء منها في موطنه في ولاية ديلاوير.

وأوضح التقرير، إن نسبة التضخم ارتفعت من 6. 5٪، إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1٪ في يونيو، منوهة أن أحدث أرقام وزارة العمل، تظهر أكثر من 10 ملايين وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من 1.8 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

كما بلغ معدل البطالة 3.5٪ ، وهو ما يعادل أدنى مستوى له في 53 عامًا، كما بلغت حالات الركود صفر - حتى الآن، كما بلغ الدين الفيدرالي 27.6 تريليون دولار عندما تولى بايدن منصبه.

ووفقًا للتقرير، بلغ حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا 24.2 مليار دولار منذ الغزو الروسي قبل ما يقرب من 11 شهرًا، كما تم تسليمها 38 نوع من أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، والمعروفة باسم HIMARS، الملتزمة بإرسالها إلى أوكرانيا، مما سمح للقوات الأوكرانية بإطلاق النار على أهداف روسية من بعيد، ثم الابتعاد قبل أن تتمكن المدفعية من استهدافها.

وأوضح التقرير، أنه خلال ال 12 شهرا المنتهية في 30 سبتمبر 2022، فإن وحدات الجمارك وحماية الحدود قامت بإيقاف المهاجرين على الحدود الأمريكية أي ما يقرب من 2.4 مليون شخص، وهو ارتفاع قياسي مدفوع بالزيادات الحادة في الفنزويليين والكوبيين ونيكاراغوا".

كما قام بايدن بإصدار تسعة قرارات عفو و80 تخفيفًا، أي أكثر بكثير من أي من أسلافه الجدد في هذه المرحلة، حيث أن سابقه دونالد ترامب قد منح 11 بحلول هذا الوقت، وجورج دبليو بوش سبعة، لم يتخذ باراك أوباما أي إجراء رحمة في أول عامين له.

3.36 دولار: انخفض متوسط ​​سعر الغالون الذي يدفعه سائقي السيارات الأمريكيين في المضخة منذ أن بلغ ذروته عند 5.02 دولار للجالون في يونيو، كان سائقي السيارات يدفعون 2.39 دولارًا للغالون في المتوسط ​​في الأسبوع الذي تولى فيه بايدن منصبه.

كما سجلت عدد الوفيات المسجل من جائحة فيروس كورونا خلال ولاية بايدن 680 شخص، لقد أودى أسوأ وباء منذ أكثر من قرن بحياة أكثر من 400 ألف أمريكي من خلال تنصيب بايدن، وبلغ إجمالي عدد القتلى 1.1 مليون منذ مارس 2020.