الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. الأهلى يتقدم بـ3 شكاوى ضد رئيس الزمالك

كهربا
كهربا

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه «بالقرد والكلب والصعلوك»، وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته، وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية.

وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا لناديه أحد عناصر اللعبة، وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم أسطوانات مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه، وكذلك بحق النادي الأهلي ومسئوليه.

لجنة الانضباط الاهلى الزمالك رابطة الأندية كهربا

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