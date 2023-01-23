الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

جسدت ملحمة وطنية مشرفة.. «دفاع النواب» تهنئ الداخلية بعيد الشرطة الـ 71

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلي للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بعيد الشرطة الـ 71 ، مؤكداً أن تضحيات الشرطة، ستظل تجسد ملحمة وطنية ابطالها أفراد الشرطة البواسل الذى قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن الشرطة المصرية تعيش صحوة أمنية غير مسبوقة بفضل الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الداخلية لتأمين البلاد على كافة المحاور الأمنية والجنائية والتنموية.

وتابع وكيل دفاع النواب بأن الخامس والعشرين من يناير عام 1952، سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن رسخت فيه الشرطة لأسمى معاني التضحية وبرهنت على أن الشرطة المصرية صمام أمان لتأمين الجبهة الداخلية للوطن.

وثمن "المصري" ، من مجهودات قطاع الأمن الوطني وكافة قطاعات وزارة الداخلية، والضربات الاستباقية التي يقوم بها في منع الجريمة قبل وقوعها من خلال العمل الجاد باستخدام الأساليب الحديثة والتدريب العالي لضباطه ، مشيداً بالنجاحات  التي تحققت في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب ، التي كان لها بالغ الأثر في الحالة الأمنية التي تعيشها مصر حالياً .

وشدد وكيل "دفاع النواب" بأن الأمن أغلى ما حافظ عليه رجال الشرطة بمشاركة أشقائهم في القوات المسلحة للمحافظة على مقدرات الوطن، مشيداً بالتلاحم بين الشعب والشرطة فى مواجهة الإرهاب والمبادرة  بالإبلاغ عن الجرائم لحفظ الامن.

 وتقدم "المصري" بالشكر والعرفان لدماء ابطال الشرطه البواسل الذين بذلوا أروحهم من أجل أن ينعم أبناء الشعب المصري بالأمن.

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