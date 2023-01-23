الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رسالة عاجلة من «الضرائب» للمولين

مختار توفيق
مختار توفيق

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص المصلحة على القيام بعمل تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP) للتيسير على الممولين، وضبط التعاملات معهم، حيث تم استحداث شاشة إنشاء المدفوعة من خلال الممول خصوصًا مع بدء تطبيقها على مركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري.

وأشار "توفيق"، إلى أنه على الممولين التابعين للمراكز الضريبية الخمسة (مركز كبار ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري )الالتزام بسداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات)، وكافة تعاملاتهم مع المصلحة بدلالة رقم المطالبة.

ولفت إلى أن سداد الضريبة بدلالة رقم المطالبة التي تصدر يتم من خلال بطاقات الائتمان، أو البنوك، ويتم ذلك من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أومن خلال نقاط البيع الحكومية POS المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة الموجودة بالمراكز الضريبية.

وأشار إلى أنه لن يستطيع ممولوا هذه المراكز الضريبية سداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات) إلا من خلال إنشاء مطالبة على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والحصول على رقم المطالبة.

وقال إنه يتم تنظيم ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية من الأحد للخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء ويتم الإعلان عن الرابط الخاص بها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب:
www.eta.gov.eg.

التاسعة مساء التاسعه صباحا الإجتماع الحصول على التواصل الاجتماع الضرائب الضرائب المصرية

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