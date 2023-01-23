الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الملا» يترأس الجمعية العمومية لشركة مصر للبترول

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

يترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، الجمعية العمومية لشركة مصر للبترول، عبر الفيديو كونفرانس، لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023/ 2024، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

الملا يترأس الجمعية العمومية  لشركة مصر للبترول 

ومن المقرر أن يستعرض المهندس محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، الموازنة التخطيطية للشركات عن العام المالي 2024/2023.

وتشهد الجمعية حضور الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور هشام لطفى، مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمحاسب أشرف قطب، وكيل الوزارة للشئون المالية، واللواء وائل الصفتى، رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية، والأستاذ أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس محمود ناجى، معاون الوزير للنقل والتوزيع، والمحاسب عبدالحميد دسوقي، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

مصر للبترول احمد سمير وزير التجارة والصناعة البترول والثروة المعدنية الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس طارق الملا وزير البترول

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