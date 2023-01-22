تقديم 40 ألف ندوة توعوية فى الإدارات الصحية بدمياط

أعلنت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط، تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة عن تقديم أكثر من 40 ألف ندوة توعوية، حيث إجمالي عدد الندوات الداخلية: 32601 وإجمالي عدد الحضور 651256 إجمالي عدد الندوات الخارجية 8535، بإدارات دمياط، وكفر البطيخ، وكفر سعد، وفارسكور، والزرقا باختلاف الفئات المستهدفة بما فيها الحضانات، وطلاب المدارس والجامعات، والعاملين بالمنشآت العامة والخاصة والمحال التجارية والأسواق والشوارع والميادين، ودور العبادة.

تختص الندوات بالتعريف بالتغذية السليمة، أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الطفيلية ومكافحتها وإدمان الإنترنت، ومكافحة التدخين وتطعيمات الأطفال وسوء استخدام المضادات الحيوية، وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم احتفاليات الأيام العالمية كاليوم العالمي الجلوكوما والكلي والقلب وللتبرع بالدم، ومكافحة التدخين، ومكافحة الإيدز، ومكافحة الإدمان، وكبار السن وكذلك التوعية بأهم الخدمات التي تقدمها المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظة دمياط.

وتعلن مديرية الصحة بدمياط على استمرار الحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، حفاظًا علي الصحة العامة.

قامت الادارة العامة للصيدلة تحت إشراف الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة بتقديم الخدمات الدوائية والصيدلية على مدار عام 2022 لعدد 395290 مريضا مجانيا، و84280 مريضا منتفعا بنفقة، و6790 مريضا منتفعا بالتأمين الصحي، و6560 مريضا بأقسام الكلى.

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كما قامت فرق التفتيش الصيدلي والكلينيكال بعدد 466 مرور للتفتيش على حسن تقديم الخدمة الدوائية والمستندية بالمستشفيات ومخازن الأدوية، وعدد 560 أمر توريد لطلب أصناف الدواء عن طريق هيئة الشراء الموحد.

كما تم عمل 21 مقاصة لتحريك الأدوية وتوفير النواقص، وإجراء 207 معاينات لأماكن ترخيص صيدليات عامة، وإصدار ترخيص لـ61 صيدلية والانتهاء من إجراءات نقل ملكية 38 صيدلية.

كما تم إلغاء 9 صيدليات، وتم إصدار شهادات تسجيل مدير صيدلي لـ513 صيدليا، وعقد 24 دورة تدريبية على الأعمال الصيدلية.

كما تم الانتهاء من إجراءات wave 3 وwave 4 الخاصة بالصيادلة الإكلينيكيين، بالإضافة لتوفير الأدوية والألبان ووسائل تنظيم الأسرة بجميع الوحدات الصحية بدمياط.