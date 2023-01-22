الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 73 إرهابيا فى قضية «خلية التجمع»

محكمة
محكمة

تواصل  الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الإثنين جلسات محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.   

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

الدائرة الثالثة إرهاب المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم جماعات الإرهاب حصر أمن الدولة العليا محكمة أمن الدولة العليا مجمع محاكم بدر

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