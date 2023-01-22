كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السيتي في لقاء اليوم إيرلينج هالاند ويجاوره رياض محرز وجاك جريليش، بينما عاد كيفين دي بروين أساسيًا بعدما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء توتنهام.

تشكيل مانشستر سيتي.. محرز وهالاند في الهجوم أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لويس، أكانجي، ستونز، لابورتي

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندجان

خط الهجوم: محرز، هالاند، جريليش

🔵 𝘛𝘌𝘈𝘔 𝘕𝘌𝘞𝘚 🐺



XI | Ederson, Lewis, Stones, Akanji, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Mahrez, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Walker, Dias, Phillips, Ake, Cancelo, Alvarez, Bernardo, Palmer#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/vezp0pqGMP — Manchester City (@ManCity) January 22, 2023

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