العراق يعلن مقتل 5 إرهابيين فى ضربة جوية شمال البلاد

أعلن الجيش العراقي، اليوم، قتل 5 إرهابيين في قضاء طوزخرماتو بشمال شرق العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اليوم، إن القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، قامت بتفتيش مكان الضربة الجوية وعثرت على خمس جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية تحولوا لأشلاء.

كما عثرت القوات بحسب ابليان على أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية، فيما لازالت القطعات الامنية مستمرة في عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف.

وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على أرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش، بالتنسيق مع الجهاز الأمني في السليمانية.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، أن مفارز جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القاء القبض على أحد إرهابيي داعش في منطقة جمجمال في السليمانية.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على إرهابي آخر في عصابات داعش بالتنسيق مع مديرية أمن السليمانية.

يذكر أنه في العاشر من ديسمبر عام 2017، أعلن العراق انتصاره على داعش بعد ثلاث سنوات من حرب شرسة خاضها ضد التنظيم قتل فيها عشرات الآلاف وشرد مئات الآلاف.