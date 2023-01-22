المدارس المصرية اليابانية تعلن فوز «سدرة» بفضية كأس مصر للجمباز

بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية بالمواهب المصرية، والتركيز على المواهب في المدارس الحكومية، فقد أعلنت المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح عن فوز الطالبة سدرة محمد الصادق بالصف الأول الابتدائي.

وقالت المدرسة، في بيان لها منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك: «بطلتنا الصغيرة وابنتا (سدرة محمد الصادق) أول أبطال المدرسة المصرية اليابانية بمطروح.. ألف مليون مبروك بطلتنا الجميلة فوزها بالمركز الثاني وحصولها على الميدالية الفضية في بطولة كأس مصر للجمباز».

وتسعى وزارة التربية والتعليم لدعم المواهب، حيث أعلنت خلال الأيام الماضية عن التعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة للعمل على اكتشاف الموهوبين، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالموهوبين ورعايتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال برتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

كل ما تريد معرفته عن المدارس المصرية اليابانية الحكومية يرصده «الدستور» خلال السطور المقبلة:

- المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات.

- الدراسة في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

- المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.

- لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية connect plus

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الالكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذا أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2023

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن التقديم للمدارس المصرية اليابانية سيكون خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى.