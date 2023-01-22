الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وزير السياحة والآثار: نستهدف جذب 30 مليون صينى إلى مصر

وزير السياحة
وزير السياحة

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن هناك توجهًا لجذب السياحة الصينية إلى مصر، لا سيما أن هناك اتجاهًا جاذبًا للسائحين في العالم لاستكشاف السياحة الثقافية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك 30 مليون صيني تجذبهم السياحة إلى مصر، كما أن السياحة المصرية تعتمد في الأصل على القطاع الخاص.

وعرض وزير السياحة عددًا من الأرقام الخاصة بالقطاع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقسة طلبيِّ مناقشة مقدمة من النائبتين هبة شاورييم، وريهام عفيفي، حول استراتيجية دعم السياحة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن السياحة في مصر تقوم على 1200 فندق، 1300 مطعم سياحي، 500 نادي غوص، 12 ألف مرشد سياحي، وكذلك 2200 شركة سياحية، لافتًا إلى وجود 130 موقعًا أثريًا و31 متحفًا متاح زيارتها أمام السياح الأجانب.

وقال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن 95% من نشاط صناعة السياحة يمثل القطاع الخاص، وهناك تواصل تام وكامل بين الدولة ممثلة بوزارة السياحة والآثار وبين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال صناعة السياحة.

وأضاف الوزير، في عرض استراتيجية الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه التقى مؤسسات المجتمع المدني والممثلة لصناعة السياحة سواء الاتحاد العام للغرف السياحية أو اتحاد المستثمرين للغرف السياحية أو غيرها من الاتحاد والمؤسسات الممثلة لصناعة السياحة أكثر من 25 مرة، والوزارة حريصة على التواصل والتعاون والتنسيق مع كل المتعاملين في هذة الصناعة، وكذلك متلقي الخدمة للوقوف بحق وعلي الطبيعة على كل الإيجابيات والسلبيات لتعظيم الإيجابيات وتلاشي السلبيات.

وأشار الوزير إلى أن كل المهتمين بصناعة السياحة يؤكدون نمو المؤشر الخاص بالثقة في مجال صناعة السياحة وارتفاعها خاصة في العام الحالي، وقياس الرأي العام أكد ذلك خاصة أن قياس الرأي كان لخبراء من القطاع الخاص وكذلك لعملاء ومتعاملين في تلك الصناعة وكذلك متلقي الخدمة، وأن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء أكد أن ثقة المتعاملين وصلت إلى 108 نقاط، وهذا أمر مؤثر جدًا، وهناك تحسن في الأداء في العام الحالي.

أحمد عيسى وزير السياحة الاتحاد العام للغرف السياحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ السياحة الثقافية في مصر الدكتور احمد عيسي المجتمع المدنى القطاع الخاص

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