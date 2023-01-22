الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير: لايبزيج يرسل عرضاً أولياً لضم ماركو رويس من دورتموند

رويس
رويس

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن نادي لايبزيج الألماني يرغب بقوة في ضم ماركو رويس قائد نظيره بروسيا دورتموند خلال الميركاتو الجاري.

وذكرت شبكتا "سكاي" و"سبورت 1" اليوم الأحد أن لايبزج أرسل عرضا لديرك هيبيل مستشار رويس في عطلة نهاية الأسبوع الحالية. 

وينتهي عقد رويس مع  دورتموند في نهاية الموسم الحالي. 

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لفريق لايبزج، مؤخرا لقناة "بيلد" التليفزيونية :" ماركو يمكنه أن يجعل الفريق أقوى من خلال خبرته". 

يذكر أن إيبرل هو من قام بجلب رويس إلى بروسيا مونشنجلادباخ في عام 2009.

مانشستر يونايتد يحسم موقفه من ضم ماركو رويس من بروسيا دورتموند

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “صن” الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يستبعد فكرة التعاقد مع ماركو رويس؛ نظرًا لعدم حاجة النادي إلى خدماته.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لا يرغب في التعاقد مع لاعب في مركز صانع ألعاب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن ماركو رويس لا يُناسب طريقة لعب المدرب تين هاج، بجانب تقدمه في العُمر (يبلغ من العُمر 33 عامًا) ومعاناته من الإصابات بسبب تراجع لياقته البدنية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 47 و42 نقطة على التوالي.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تغلّب على غريمه وجاره مانشستر سيتي في "ديربي العاصمة" بنتيجة 2-1، قبل أن يقع في فخ التعادل الإيجابي مع كريستال بالاس بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

لايبزيج ماركو رويس رويس بروسيا دورتموند الميركاتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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