البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس الشورى العماني وسام التميز العربي

منح البرلمان العربي، الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، وسام التميز العربي، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، باعتباره نموذجًا مشرفًا للدبلوماسية البرلمانية العمانية، وقامة برلمانية شامخة، وصاحب مسيرة عطاء ممتدة، جعلته فخرًا لسلطنة عمان، وإضافة نوعية للدبلوماسية البرلمانية العربية.

وبهذه المناسبة، أوضح عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن تكريم البرلمان العربي معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، يأتي تقديرًا لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية، من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، مؤكداً أن مسيرته المهنية والسياسية الحافلة بالكثير من العطاء والإنجازات تجعله رمزاً وطنياً وقامة عربية يتشرف البرلمان العربي بتكريمه.

وأضاف "العسومي" بهذه المناسبة، أن الشيخ خالد المعولي حمل على عاتقه العديد من الملفات السياسية الوطنية، استطاع أن يكون فيها على قدر المسؤولية العظيمة المُلقاة على عاتقه، كما سطَّر صفحات متفردة في مجال الدبلوماسية البرلمانية الوطنية والعربية، انطلاقاً من مواقفه العروبية الخالصة.

جدير بالذكر في هذا السياق أن الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان هو أول رئيس مجلس شورى منتخب بالسلطنة بعد فوزه بهذا المنصب المرموق في 29 أكتوبر عام 2011، وسادس رئيس في تاريخ المجلس منذ تأسيس المجلس الاستشاري للدولة عام 1982.

يشار إلى أن (وسام التميز العربي) يُمنح لرؤساء البرلمانات ورؤساء الوزارات، ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية أو في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، وكذلك تقديرًا للأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية، وللمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.