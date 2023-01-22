تناولت مبيدًا حشريًا.. إصابة طفلة بتسمم فى سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام، بمحافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، مصابة بحالة إعياء تام، مع وجود ألم في البطن على إثر تناولها مادة سامة، عبارة عن مبيد حشري بطريق الخطأ، في أثناء وجودها بالمنزل.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بإصابة طفلة بحالة تسمم عقب تناولها مبيدا حشريا بالمنزل عن طريق الخطأ بدائرة قسم شرطة طهطا، شمالى المحافظة، وتم نقلها للمستشفى العام لتلقى العلاج.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوصول طفلة، 7 سنوات، وتقيم بندر طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، مصابة بحالة إعياء، ادّعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعى.

وباستجواب والدتها، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة «مبيدا حشريا» بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.