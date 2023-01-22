بعد الحلقة الأولى .. مواعيد عرض حكاية زيارة على cbc

تصدرت حكاية “زيارة ” من مسلسل "كل أسبوع حكاية"، والتي تعرض بشكل حصري على شاشة قناتي cbc وcbc دراما، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.

مواعيد عرض حكاية زيارة 2023

تعرض حكاية زيارة المكونة من 5 حلقات في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.

وتعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة CBC، على أن تعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويعرض المسلسل على قناة "CBC DRAMA" في تمام الساعة الحادية عشرة، ثم يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا والحكاية هي الرابعة من المسلسل الجديد الذي يقدم حكاية من 5 حلقات كل أسبوع.

أبطال حكاية زيارة

والحكاية الجديدة "زيارة"، من بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبدالسلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمى وعمرو عبدالعزيز والطفل آدم .

وتدور أحداث الحكاية حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته، ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما.

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إطلاق البوستر الرسمي لحكاية «زيارة» من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»

الحكاية الجديدة هى الرابعة ضمن 6 حكايات من المسلسل الذي يعرض عبر 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضًا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

وكان المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا من خلال القصة الأولى بعنوان "التاكسي" بطولة دياب وأيتن عامر ومحمد علي رزق، وانتشرت الحكاية بكثافة، من خلال قصة سائق التاكسي الشهم.

والحكاية الثانية التي عرضت الأسبوع الماضي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "روليت" من بطولة النجمة نجلاء بدر ونضال الشافعي وعدد من النجوم.

وتأتي الحكاية بعد عرض 3 حكايات كان آخرها حكاية "فيه أمل" من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبدالسلام، ودارت أحداثها حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.