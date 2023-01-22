الملا: يجب الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجديدة لرفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، ولا سيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد، ومن ثم تبرز أهميتها ودورها الفعال فى دعم خطط مصر التى يتم تنفيذها كونها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وكشف «الملا» اليوم الأحد، أن هناك مشروعات جارى تنفيذها لمد شبكات خطوط أنابيب جديدة لتواكب استراتيجية الدولة التنموية، فضلا عن مشروعات تعديل مسارات بعض الخطوط فى ضوء التنمية العمرانية والطرق الجديدة التى تنفذها الدولة.

الملا: يجب الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة لتكرير البترول) عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.