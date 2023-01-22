جهود مكثفة لكشف هوية ملقي رضيع في سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل التوصل لأهلية طفل رضيع عثر عليه ملفوفا ببطانية أطفال بدائرة قسم أول سوهاج.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بعثور سائق على طفل حديث الولادة على جانب الطريق، ولم يتعرف عليه أحد، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، ومفتش مباحث القسم، وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، ورد بلاغ لقسم أول شرطة سوهاج من سائق، بعثوره على طفل على جانب الطريق بذات الناحية، وتبين أنه ذكر يرتدي ملابسه وملفوف ببطانية أطفال.

وتم إيداع الطفل بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام، والتي ورد تقريرها يفيد بأنه يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أيام ومربوط الحبل السري والحالة العامة للطفل مستقرة.