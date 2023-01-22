مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء والعليا للمستلزمات الطبية باليمن

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية باليمن

وقعت هيئة الدواء مذكرة تفاهم اليوم الأحد، مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية باليمن، وذلك في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات.

جاء ذلك عقب استقبال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لوفد يمني يضم كلا من الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والدكتور عبد القادر البكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة بين الهيئتين في مجال التطوير المهني، وتنمية قدرات ومهارات العاملين، وتقديم البرامج التدريبية الداعمة لبناء الكوادر، ودعم تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقع المذكرة من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ومن الجانب اليمني الدكتور عبد القادر البكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

كما اصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد اليمني في جولة تفقدية بمعامل الهيئة بفرع المنصورية، وأشاد الوفد اليمني بالتطور الكبير الذي شهدته معامل الهيئة في الفترة الأخيرة.