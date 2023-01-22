«المتحدة للإسكان» تشتري 2.29 مليون سهم خزينة

أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، عن تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها اشترت 2.29 مليون سهم خزينة خلال تعاملات الخميس.

وأضافت أنه بذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.13% من أسهم رأس المال.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق على استئناف شراء أسهم خزينة؛ طبقاً لقرارات مجلس الإدارة السابقة من خلال السوق المفتوح بحد أدنى 5% من إجمالي أسهم الشركة.

وحققت المتحدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 57.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 65.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 135.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 92.93 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المتحدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 70.53 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 75.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة من العام الجاري إلى 169.96 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 113.49 مليون جنيه في الفترة المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة أرباحاً خلال الفترة بلغت 40.43 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 58.82 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وحققت المتحدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 80.92 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 105.8 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.