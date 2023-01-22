الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مئات المحامين يتوافدون لحضور جلسة محاكمة محامي مرسى مطروح

جانب من التوافد
جانب من التوافد

توافد مئات المحامين إلى مجمع محاكم مرسى مطروح، وذلك لحضور جلسة الاستئناف الخاصة بحكم حبس 6 محامين بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.

وجاء على رأس الحضور عبد الحليم علام،  نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب،  بجانب وفود كبيرة من غالبية النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

كما حضر عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس الفرعيات وعدد من القيادات النقابية،  بجانب لجنة الدفاع المشكلة للمرافعة في جلسة اليوم، وتشهد أروقة المحكمة حضور حاشد من جانب  المحامين لمساندة ومؤازرة محامي مطروح. 

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، شكل لجنة للدفاع عن محامى مطروح في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها اليوم الأحد الموافق 22/1/2023، وتكونت لجنة الدفاع من السادة الأساتذة الآتية أسمائهم :ـ

1. مجدى سخى  وكيل النقابة العامة   

2. يحيى التونى  وكيل النقابة العامة 

3. نبيل عبد السلام  عضو المجلس 

4.  محمد كركاب  عضو المجلس   

5.  فاطمة الزهراء عضو المجلس 

6.  حسن أمين  نقيب جنوب القاهرة 

7.  الدوشى شاكر  نقيب الأقصر 

8.  مجدى حافظ  نقيب القليوبية 

9.  محمد خليل  نقيب طنطا 

10. أعمال العبد  نقيب مرسى مطروح 

11.  أحمد جمعة  المحامى بالنقض 

12. ماهر نعيم  المحامى بالنقض 

ثانيًا :ـ مجلس نقابة مطروح، ولكل من يرغب من السادة الزملاء في الانضمام إليهم .

وذلك برئاسة عبد الحليم علام  النقيب العام.

 

اتحاد المحامين العرب المحامين العرب النقابات الفرعية عبد الحليم علام محامي مرسى مطروح نبيل عبد السلام مجلس النقابة العامة

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