لأول مرة.. «واحد من الناس» يكتشف مواهب مصر الفنية الليلة

يبدأ برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، من خلال فقرة جديدة ولأول مرة في البرنامج، عرض فيديوهات للمواهب عبر صفحات "السوشيال ميديا"، وذلك في حلقة اليوم الأحد الساعة العاشرة مساء.

وسيتم عرض موهبة كل مشارك من جميع محافظات مصر، عن طريق إرسال فيديو لمدة دقيقة، ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فقرات جديدة من برنامج "واحد من الناس".

وكان البرنامج قد أعلن أنه يمكن لكل صاحب موهبة فنية في التمثيل أو الغناء أو الشعر أو التأليف أو العزف على الآلات الموسيقية، ويحلم بتقديم موهبته التواصل مع إدارة البرنامج، وذلك عن طريق إرسال فيديو قصيرة لا تزيد مدته على دقيقة واحدة على الصفحة الرسمية للبرنامج.

وبعدها سيقوم فريق البرنامج بالتواصل مع أصحاب المواهب، والذين سيكونون ضيوفًا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.



ويذاع برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة في العاشرة مساءً يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع.