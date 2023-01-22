الأحد 22 يناير 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الساعات الأولى المبكرة وانتهاء مباراة الأهلي ضد الزمالك أمس السبت بفوز النادي الأهلي شغل بال الكثير من مشجعين ومحبين الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وتقام اليوم عدد من المباريات الهامة بمختلف البطولات، ومن أبرزها القمة النارية المنتظرة بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد من ضمن منافسات ببطولة الدوري الإنجليزي 2022 - 2023.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة لكافة المباريات.

 

مواقيت مباريات اليوم 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 22 يناير 2023
فريق ليدز يونايتد × فريق برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق مانشستر سيتي × فريق وولفرهامبتون- 4 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق آرسنال × فريق مانشستر يونايتد- 6:30 مساءًا - beIN Sports Connect

مواعيد اليوم الأحد 22 يناير 2023 بمباريات الدوري الإسباني
فياريال × فريق جيرونا - تمام الساعة 3 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق إلتشي × فريق أوساسونا- الساعة 5:15 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق برشلونة × فريق خيتافي - تمام الساعة 7:30 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق أتلتيك بيلباو × فريق ريال مدريد - 10 مساءًا - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير 2023
فريق سامبدوريا × فريق أودينيزي - 1:30 ظهرًا - Starz Play App

فريق مونزا × فريق ساسولو - الساعة 4 مساءا - Starz Play App

فريق سبيزيا × فريق روما- الساعة 7 مساءا - Starz Play App

فريق يوفنتوس × فريق أتلانتا - الساعة 9:45 مساءا - Starz Play App

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مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 22 يناير 2023

فريق بوروسيا دورتموند × فريق أوجسبورج -  الساعة 4:30 مساءا - beIN Sports Connect

فريق بوروسيا مونشنغلادباخ × فريق باير ليفركوزن - تمام الساعة 6:30 مساءا -beIN Sports Connect

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