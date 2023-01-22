مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة
مع بداية الساعات الأولى المبكرة وانتهاء مباراة الأهلي ضد الزمالك أمس السبت بفوز النادي الأهلي شغل بال الكثير من مشجعين ومحبين الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وتقام اليوم عدد من المباريات الهامة بمختلف البطولات، ومن أبرزها القمة النارية المنتظرة بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد من ضمن منافسات ببطولة الدوري الإنجليزي 2022 - 2023.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة
وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة لكافة المباريات.
مواقيت مباريات اليوم
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 22 يناير 2023
فريق ليدز يونايتد × فريق برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports Connect
فريق مانشستر سيتي × فريق وولفرهامبتون- 4 مساءًا - beIN Sports Connect
فريق آرسنال × فريق مانشستر يونايتد- 6:30 مساءًا - beIN Sports Connect
مواعيد اليوم الأحد 22 يناير 2023 بمباريات الدوري الإسباني
فياريال × فريق جيرونا - تمام الساعة 3 مساءًا - beIN Sports Connect
فريق إلتشي × فريق أوساسونا- الساعة 5:15 مساءًا - beIN Sports Connect
فريق برشلونة × فريق خيتافي - تمام الساعة 7:30 مساءًا - beIN Sports Connect
فريق أتلتيك بيلباو × فريق ريال مدريد - 10 مساءًا - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير 2023
فريق سامبدوريا × فريق أودينيزي - 1:30 ظهرًا - Starz Play App
فريق مونزا × فريق ساسولو - الساعة 4 مساءا - Starz Play App
فريق سبيزيا × فريق روما- الساعة 7 مساءا - Starz Play App
فريق يوفنتوس × فريق أتلانتا - الساعة 9:45 مساءا - Starz Play App
اقرأ أيضا:
رغم تحذيرات مرتضى.. خناقة فى الزمالك بعد احتفال الأعضاء بفوز الأهلى
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة القمة
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 22 يناير 2023
فريق بوروسيا دورتموند × فريق أوجسبورج - الساعة 4:30 مساءا - beIN Sports Connect
فريق بوروسيا مونشنغلادباخ × فريق باير ليفركوزن - تمام الساعة 6:30 مساءا -beIN Sports Connect