مع بداية الساعات الأولى المبكرة وانتهاء مباراة الأهلي ضد الزمالك أمس السبت بفوز النادي الأهلي شغل بال الكثير من مشجعين ومحبين الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وتقام اليوم عدد من المباريات الهامة بمختلف البطولات، ومن أبرزها القمة النارية المنتظرة بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد من ضمن منافسات ببطولة الدوري الإنجليزي 2022 - 2023.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة لكافة المباريات.

مواقيت مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 22 يناير 2023

فريق ليدز يونايتد × فريق برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق مانشستر سيتي × فريق وولفرهامبتون- 4 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق آرسنال × فريق مانشستر يونايتد- 6:30 مساءًا - beIN Sports Connect

مواعيد اليوم الأحد 22 يناير 2023 بمباريات الدوري الإسباني

فياريال × فريق جيرونا - تمام الساعة 3 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق إلتشي × فريق أوساسونا- الساعة 5:15 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق برشلونة × فريق خيتافي - تمام الساعة 7:30 مساءًا - beIN Sports Connect

فريق أتلتيك بيلباو × فريق ريال مدريد - 10 مساءًا - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير 2023

فريق سامبدوريا × فريق أودينيزي - 1:30 ظهرًا - Starz Play App

فريق مونزا × فريق ساسولو - الساعة 4 مساءا - Starz Play App

فريق سبيزيا × فريق روما- الساعة 7 مساءا - Starz Play App

فريق يوفنتوس × فريق أتلانتا - الساعة 9:45 مساءا - Starz Play App

اقرأ أيضا:

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 22 يناير 2023

فريق بوروسيا دورتموند × فريق أوجسبورج - الساعة 4:30 مساءا - beIN Sports Connect

فريق بوروسيا مونشنغلادباخ × فريق باير ليفركوزن - تمام الساعة 6:30 مساءا -beIN Sports Connect