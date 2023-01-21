رغم تحذيرات مرتضى.. خناقة فى الزمالك بعد احتفال الأعضاء بفوز الأهلى

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فور انتهاء مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك والتي عقدت مساء اليوم السبت، ضمن الجوالة الرابعة عشر للدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة الدولي عن عقد اجتماع لمجلس إدارة القلعة البيضاء طارئ في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم؛ لبحث مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

ويأتي قرار رئيس مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي اليوم بثلاثية نظيفة وتراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية وتراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري من الصدارة إلى المركز الرابع خلال أقل من شهر.

وخلال عرض المباراة في مقر القلعة البيضاء مساء اليوم حدثت مناوشات بعد إحراز الأهلي لأهدافه بسبب تفاعل بعض الأعضاء معها والاحتفال ما استدعى تدخل الأمن، وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد حذر أمس من إبداء أي مظهر من مظاهر الاحتفال داخل النادي من أي عضو، مشددًا على اتخاذ إجراء فوري تجاه العضو بسحب الكارنيه الخاص به تمهيدا لشطب عضويته.

326908353_909692820216933_8090181920724150690_n