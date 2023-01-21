ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة القمة 125

ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة القمة التي خاضها قطبي الكرة المصرية فريق نادي الأهلي ونظيره فريق نادي الزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ليؤكد صدارته للدوري الممتاز ويوسع الفارق بينهم وبين منافسين بينما يبتعد نادي الزمالك عن المنافسة على المركز الأول لذلك نقدم لكم خلال هذا التقرير ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 14 10 4 0 25 5 +20 34 2 فيوتشر 14 8 6 0 19 10 +9 30 3 بيراميدز 14 8 3 3 22 10 +12 27 4 الزمالك 14 7 5 2 22 10 +12 26 5 المقاولون العرب 14 6 6 2 18 14 +4 24 6 الاتحاد السكندري 14 7 1 6 15 16 -1 22 7 غزل المحلة 14 7 3 4 12 15 -3 21 8 المصري البورسعيدي 14 4 7 3 13 14 -1 19 9 أسوان 14 5 2 7 14 15 -1 17 10 سيراميكا كليوباترا 14 4 4 6 18 19 +1 16 11 سموحة 14 3 7 4 8 11 -1 16 12 طلائع الجيش 14 3 5 6 16 22 -6 14 13 فاركو 14 2 7 5 11 15 -4 13 14 الداخلية 14 2 7 5 10 16 -6 13 15 البنك الأهلي 14 2 6 6 15 19 -4 12 16 حرس الحدود 14 2 5 7 10 18 -8 11 17 إنبي 14 2 4 8 13 22 -9 10 18 الإسماعيلي 14 1 5 8 9 19 -10 8

وفوز الأهلي اليوم هو العاشر له خلال مشواره في الدوري للموسم الحالي 2022 /2023، حيث أحرز أهداف المباراة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 61 بينما أحرز الهدفين محمد شريف في الدقيقة 75 والدقيقة 90، كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عقد مؤتمر اجتماع عاجل مع مجلس إدارة نادي الزمالك لبحث مصير المدير الفني البرتغالي فيريرا.