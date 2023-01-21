الأحد 22 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة القمة 125

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة القمة التي خاضها قطبي الكرة المصرية فريق نادي الأهلي ونظيره فريق نادي الزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ليؤكد صدارته للدوري الممتاز ويوسع الفارق بينهم وبين منافسين بينما يبتعد نادي الزمالك عن المنافسة على المركز الأول لذلك نقدم لكم خلال هذا التقرير ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مركز

الفريق

لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي

14

10

4

0

25

5

+20

34

2فيوتشر

14

8

6

0

19

10

+9

30

3بيراميدز

14

8

3

3

22

10

+12

27

4الزمالك

14

7

5

2

22

10

+12

26

5المقاولون العرب

14

6

6

2

18

14

+4

24

6الاتحاد السكندري 

14

7

1

6

15

16

-1

22

7

غزل المحلة

14

7

3

4

12

15

-3

21

8المصري البورسعيدي

14

4

7

3

13

14

-1

19

9أسوان

14

5

2

7

14

15

-1

17

10سيراميكا كليوباترا

14

4

4

6

18

19

+1

16

11سموحة

14

3

7

4

8

11

-1

16

12طلائع الجيش 

14

3

5

6

16

22

-6

14

13فاركو 

14

2

7

5

11

15

-4

13

14الداخلية

14

2

7

5

10

16

-6

13

15 البنك الأهلي 

14

2

6

6

15

19

-4

12

16حرس الحدود

14

2

5

7

10

18

-8

11

17إنبي

14

2

4

8

13

22

-9

10

18الإسماعيلي

14

1

5

8

9

19

-10

8

أليو ديانج رجل مباراة الزمالك والأهلى فى القمة 125

أول تعقيب من كولر بعد ثلاثية الأهلى أمام الزمالك فى القمة 125

وفوز الأهلي اليوم هو العاشر له خلال مشواره في الدوري للموسم الحالي 2022 /2023، حيث أحرز أهداف المباراة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 61 بينما أحرز الهدفين محمد شريف في الدقيقة 75 والدقيقة 90، كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عقد مؤتمر اجتماع عاجل مع مجلس إدارة نادي الزمالك لبحث مصير المدير الفني البرتغالي فيريرا.

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