خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: استمرار إنتاج واشنطن للأسلحة رغم تراكم الدين الأمريكي

قال الدكتور محمد اليمني، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1930 تراكمت عليها الديون بصورة غير مسبوقة، حيث كان تمر بهذا الوقت بأزمة اقتصادية أحدثت خلل كبير في عماد اقتصادها.

تراكم الدين الأمريكي

وأكد اليمني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بداية الأزمة الحقيقية في الديون الأمريكية بدأت بعام 2008، حيث منذ هذا التاريخ وصل الدين الأمريكي إلى أكثر من 30 مليار دولار.

إنتاج الأسلحة العسكرية

وأضاف في حديثه، أنه بالرغم من تراكم الديون على الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن المصانع الأمريكية تواصل استمرار إنتاجها من المعدات العسكرية التي يتم تصديرها لدول حلف الناتو، ولهذا أرسلت واشنطن الكثير من تلك المعدات إلى أوكرانيا للدفاع عن ذاتها ضد القوات الروسية.