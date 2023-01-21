السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فتوح يدعم الزمالك قبل مواجهة القمة 125 أمام الأهلى

أحمد فتوح
أحمد فتوح

حرص أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك،  على توجيه رسالة دعم لزملائه قبل مباراة القمة، أمام الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من  الدوري، في الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وكتب فتوح عبر حسابه على إنستجرام: "فريق واحد هدف واحد".

 

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ويغيب أحمد فتوح عن قائمة الزمالك التى تستعد لخوض المباراة، بعد استبعاده من اختيارات البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض.

كواليس اللحظات الأخيرة في معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين وألقى المحاضرة الأخيرة قبل التوجه إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، من أجل شرح خطة اللعب التي يعتمد عليها الفريق خلال مباراة الفريق أمام الأهلي في القمة في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري.

وأكد فيريرا على خطورة النادي الأهلي، والمهارات الفردية وأنه لا بد من الالتزام الدفاعي بالشكل المطلوب، وحذر اللاعبين من الاندفاع المبكر منذ بداية المباراة.

وأوضح: أنه يثق في قدراتهم في الفوز علي الأهلي، مشيرا إلى أن تحقيق الثلاث نقاط في هذه المباراة سيقرب الفريق أكثر إلى الصدارة.

وشدد فيريرا على لاعبيه، بضرورة إسعاد الجماهير البيضاء، وتعويض الإخفاق في المباريات الماضية، وآخرها الخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.

مرتضى منصور يرصد مكافأة مالية للاعبين حال الفوز على الأهلي

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رصد مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم من أجل الفوز على الأهلي في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل علي ملعب ستاد القاهرة في الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز.

ويرى منصور أن فوز الزمالك اليوم أمام الأهلي سيكون نقطة بداية الفريق الأبيض الحقيقة بالمسابقة والمنافسة على اللقب من جديد.

ويسعى مرتضى منصور إلى تحفيز لاعبي الزمالك قبل لقاء الليلة من أجل الفوز على الأهلي ومواصلة الانتصارات والمنافسة على الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الرابع بـ26 نقطة، فيما يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد بـ31 نقطة.

الزمالك الاهلى مباراة القمة أحمد فتوح فتوح يدعم الزمالك

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