السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة 19 متهمًا فى «أحداث شغب جزيرة الوراق»

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا، في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية "أحداث شغب جزيرة الوراق" لجلسة 26 أبريل للشهود.

كان أمر الإحالة قد كشف عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة- تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر محاكمة 19 متهم أحداث شغب جزيرة الوراق

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