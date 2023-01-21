برلمانى: تفقد الرئيس السيسى المشروعات القومية حافز للقائمين على تنفيذها

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه باستمرار على متابعة مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، خاصة فى يوم الجمعة الذي يمثل إجازة رسمية لكل المصريين، معتبرًا تفقد الرئيس السيسى هذه المشروعات بمثابة حافز تشجيعى كبير للقائمين على تنفيذها وتذليل جميع المشكلات التى تواجههم فى تنفيذها.

كما وجه أمين، في بيان، اليوم، التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال الشرفاء الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً طوال أيام الأسبوع بإنجاز مختلف المشروعات القومية الكبرى فى توقيتات زمنية غير مسبوقة وبمواصفات عالمية.

وأعرب النائب أشرف أمين عن سعادته الغامرة بما شاهده من إنجاز مبهر لمشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التى تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة محور الفريق كمال عامر الذى يعد شرياناً جديدة داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضى الذى يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائرى الوراق ومشروع محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول ۱۱ كم وعرض ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور ٢٦ يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين، مؤكداً اهمية مثل هذه المشروعات لتحقيق الربط بين مختلف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.