ضبط صاحب محل لتجارة المواد البترولية بالدقهلية بحوزته 1000 لتر بنزين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المواد البترولية "دون ترخيص"، بمحافظة الدقهلية، وبحوزته كمية قدرها (1000 لتر "بنزين")، قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.