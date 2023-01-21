تابعت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان إدارتيّ إطسا وشرق الفيوم التعليمية، وطمأنت الطلاب والطالبات قبل بدء الامتحان، كما قامت بتحفيز الطلاب، وكذلك التأكيد على الدقة والتركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان، من أجل الحصول على أفضل الدرجات.

وتابعت وكيل الوزارة، وصول مظاريف أسئلة اليوم إلى جميع الإدارات التعليمية وتسليمها للجان في المواعيد المحددة، وسط إجراءات أمنية مكثفة بمحيط جميع اللجان.

وتفقدت مدير المديرية بمحافظة الفيوم عددا من اللجان، ومنها لجنة مدرسة حسن إدريس الإعدادية، إدارة إطسا التعليمية.

كما تابعت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، منها لجنة مدرسة بني صالح الإعدادية، بحضور مصطفى مبارك، مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

في سياق متصل، تابعت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية، امتحانات الشهادة الإعدادية، من داخل غرفة عمليات المديرية، وتم التواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية واللجان، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل باللجان، وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، على مستوى المحافظة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وفريق العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وشددت مدير المديرية بالفيوم، على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المراقبون للتليفون المحمول أثناء الامتحانات.

كما أشارت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالفيوم، اليوم السبت، الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تعليم الفيوم جولة ميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية