السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسماعيلية»: لا شكاوى فى امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، سير العملية الامتحانية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بإدارتيّ أبوصوير والقنطرة غرب التعليميتين، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الهندسة فترة أولى ومادة التربية الفنية فترة ثانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتفقد الدكتور محمد بحيري، في بداية جولته، مدرسة "المستقبل" الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية يرافقه أحمد سيف، مدير أمن المديرية، والتي تضم "بنات" لجنة مدرسة المستقبل الرسمية لغات التابعة لإدارة ابوصوير التعليمية، وتبلغ عدد اللجان بها ١٦ لجنة فرعية، واطمأن على مستوى الامتحان واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، ووجه رئيس اللجنة بغلق البوابة الخاصة بالمدرسة في الموعد المحدد، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والانضباطية داخل اللجنة.

ثم تفقد وكيل الوزارة يرافقه علاء عثمان، مدير إدارة أبوصوير التعليمية، لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنين، والتي تضم ١٦ لجنة فرعية، وتضم لجنة مدرسة المدينة المنورة، وأكد على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين بكل الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، موجهًا بتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

ثم تفقد "بحيرى" لجنة مدرسة النصر ك ١٥ الإعدادية المشتركة، يرافقه أحمد الشريف، مدير إدارة القنطرة غرب، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، ومشددًا على عدم اصطحاب المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يؤدي اليوم ٢٦٥٥٥ طالبًا وطالبة امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية في (١٦٦) لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

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