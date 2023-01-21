اليوم.. «القادرية» تحيى ذكرى رحيل الشيخ حمزة البودشيشى

مجدد التصوف بالمغرب العربي..

تحيي الطريقة القادرية البودشيشية، اليوم السبت، ذكرى وفاة الشيخ حمزة بن العباس القادري البودشيشي، مجدد التصوف بالمغرب العربي، وشيخ الطريقة البودشيشية الراحل.

ويأتي ذلك بحضور شيخ الطريقة الدكتور مولاى جمال الدين القادرى بودشيش، ونائبه الأول الدكتور منير القادرى بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطى لدراسة الإسلام اليوم بفرنسا، والشيخ معاذ القادرى بودشيش، رئيس المجموعة الوطنية للسماع الدينى ورئيس أكاديمية الجمال.

وتنظم الفعاليات فى المغرب وكافة أنحاء العالم، حيث تعد هذه الذكرى من الأمور المقدسة عند الطريقة القادرية البودشيشية وأتباعها فى جميع أنحاء العالم، وذلك لأن شيخ الطريقة السابقة كان له دور هام وملموس فى نشر التصوف الإسلامى المعتدل، فضلا عن أنه كان من شيوخ البركة وأصحاب الكرامات، حيث أسلم على يديه المئات من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا.

الجدير بالذكر، أن شيخ الطريقة البودشيشية الراحل الذي نال هذا الشهر العالمية ولد فى قرية مداغ بإقليم بركان المغربى فى العام 1922، حيث كان الابن الأكبر لوالده العباس، إلى طريقة صوفية ذات إشعاع عالمي، لم تصله طريقة صوفية أخرى باستثناء الطريقة التيجانية، إذ انتشرت في شتى أصقاع وقارات العالم، ليتحول الرجل إلى أحد أشهر أقطاب ورموز الصوفية في العالم.