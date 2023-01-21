مصرع وإصابة 3 فى تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

لقى مواطن مصرعه وأصيب اثنان آخران في تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق هرية رزنة الجديد فى الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول مواطن، 16 عاما مقيم هرية رزنة مركز الزقازيق مصابا باشتباه كسر بالركبة اليمنى، ومواطن، 16 عاما مقيم هرية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وآخر مقيم هرية رزنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكشفت التحريات الأولية عن إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم طريق هرية الجديد طلعة الكوبري اتجاه المسلمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، فتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.