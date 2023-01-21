النيابة تستعلم عن حالة ربة منزل طعنها زوجها بسلاح أبيض في المرج

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل أصيبت بطعنات على يد زوجها لبيان حجم إصابتها.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى، إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بعدة جروح طعنية بالجسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها، مقيم بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت لتعديه عليها بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابتها المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرج من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.