السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شملت 125 قيادة نسائية.. برلمانية: حركة الإدارة المحلية انتصار جديد للمرأة

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، على أهمية حركة قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، نظرا للحاجة إلى ضخ دماء جديدة في هذا القطاع الهام والحيوي، والذي يرتبط بحل العديد من المشكلات التي تخص قطاع عريض من المواطنين.

وأشارت النائبة إلى أن ما تضمنته الحركة في اختيارها من قيادات نسوية وصلت لنحو 125 قيادة من السيدات في 25 محافظة، يأتي في ضوء حرص الدولة على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، بناء على توجيهات القيادة السياسية، قائلة: انتصار جديدة للمرأة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة.
 

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وأكدت أن الاعتماد على القيادات النسائية في حركة المحلية، ارتكزت على اختيار الكفاءات والقدرة على تنفيذ مستهدفات الإدارات المحلية المختلفة لما فيه الصالح العام للمواطنين.

وشددت فاطمة سليم على أهمية المتابعة الدورية لعمل الإدارات المحلية، لاسيما في ظل الوصمة المعروفة عنها وارتباطها ببعض المشكلات وتعطيل مصالح المواطنين، لافتة إلى أن الوقت الراهن يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل نجاح دور الإدارات المحلية المختلفة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هناك العديد من الملفات الهامة تقع على عاتق القيادات المحلية الجديدة، أبرزها تسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء، وكذلك إنهاء مشكلات الرصف للطرق الداخلية وإزالة الإشغالات التي تعطل سير الحياة اليومية، بالإضافة إلى ملف القمامة الذي يؤرق أغلب المناطق على مستوى الجمهورية.

وقالت النائبة فاطمة سليم: «المتابعة والتقييم أمر في منتهى الأهمية من أجل تحقيق الكفاءة في تنفيذ الأعمال المطلوبة، ولا بد على القيادات التنفيذية أن يكون لها دور في تعظيم الموارد الذاتية وتنميتها».

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