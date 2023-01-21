السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. بدء عرض الحكاية الرابعة من «فى كل أسبوع حكاية»

محمد جمعة
محمد جمعة

تعرض في الثامنة من مساء اليوم السبت أولى حلقات حكاية "الزيارة" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" على شاشة قناة "CBC".

والحكاية هي الرابعة من المسلسل الجديد الذي يقدم حكاية من 5 حلقات كل أسبوع.

حكاية الزيارة على قناة سي بي سي

والحكاية الجديدة "الزيارة"، من بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبدالسلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبدالعزيز والطفل آدم وهدان.

وتدور أحداث الحكاية حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته، ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما.

وتأتي الحكاية بعد عرض 3 حكايات كان آخرها حكاية "فيه أمل" من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبدالسلام، ودارت أحداثها حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.

وكان المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا من خلال القصة الأولى بعنوان "التاكسي" بطولة دياب وأيتن عامر ومحمد علي رزق، وانتشرت الحكاية بكثافة، من خلال قصة سائق التاكسي الشهم. 

حكاية الزيارة على قناة سي بي سي الزيارة حكاية الزيارة قناة سي بي سي سي بي سي حكاية

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