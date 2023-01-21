الأهلى يسعى للابتعاد بعيدا بقمة الدورى والزمالك فى مهمة تقليص الفارق

لمن تبتسم الساحرة المستديرة في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي ستقام في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد االقاهرة في ختام الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز؟ سؤال تجيب عنه المواجهة البرتغالية السويسرية خارج الخطوط ومجهود والتزام اللاعبين داخل الملعب طوال 90 دقيقة.

الأهلي يدخل المباراة منفردا بقمة الدوري برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر و4 نقاط عن بيراميدز وخمس نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الرابع، ومع ذلك مباراة القمة لن تحدد بطل الدوري لأنه سيتبقي لكل فريق بعدها 20 مباراة حصيلتها 60 نقطة، وسواء فاز الزمالك وتقلص الفارق إلى نقطتين أو فاز الأهلي وزاد الفارق إلى 8 نقاط أو انتهت المباراة بالتعادل وبقى فارق النقاط الخمس سيبقى الدوري في الملعب حتى الأسابيع الأخيرة.

مباراة القمة دائمًا لها حساباتها الخاصة بصرف النظر عن مستوى الفريقين وموقفهما في جدول الدوري، وفي مباراة الليلة سيفقد الأهلي قلبي الدفاع محمود متولي للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم للإصابة، ولايوجد في هذا المركز سوى محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، كما يغيب عمرو السولية بسبب الإصابة، بينما يخوض الزمالك المباراة بصفوف مكتملة باستثناء الغياب المعتاد لمحمود حمدي الونش والسنغالي إبراهيم نداى وعبد الله جمعة وأحمد أبوالفتوح .

السويسري مارسيل كولر سيلعب بتشكيل إضطراري في الدفاع بوجود محمد هاني ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول، وقد يكرر ما فعله في مباراة سموحة في كأس مصر، والاعتماد على محمود كهربا في مركز رأس الحربة وخلفه محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر على أن يتواجد مروان عطية واليوديانج كمحوري ارتكاز في الوسط في حالة عدم مشاركة حمدي فتحي.

أما البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك فقد يلعب بطريقة 3-5-2 بوجود حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد في الدفاع، وعمر جابر وعمرو السيسي ونبيل عامد دونجا وإمام عاشور ومحمد عبد الشافي في الوسط، وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الهجوم، وسيكون تواجد حمزة المثلوثي وعمر جابر بهدف إيقاف الجبهة اليسرى للأهلي بقيادة على معلول وأحمد عبد القادر، على أن يقوم أحمد زيزو بالضغط على محمد هاني لحرمانه من التقدم لمساندة حسين الشحات.

صراع الجبهات والسيطرة على وسط الملعب سيلعبان دورًا كبيرًا في تحديد نتيجة المباراة وإن كان من المتوقع أن يكون أداء الفريقين مثل مباراة السوبر بالاعتماد على التراجع عند فقد الكرة وعدم تنفيذ الضغط المبكر لعدم استنفاذ القدرات البدنية لاعبين في الشوط الأول، وسيكون الحذر شعار الفريقين في انتظار خطأ من المنافس أو استغلال ركلة ثابتة لتسجيل هدف، وكلما تأخر التسجيل سيبقى الحذر مستمرًا وإن كان لكل فريق مميزات سيمل على الاستفادة منها لحسم المباراة لصالحه، وبالتأكيد سيكون الضغط أكبر على فيريرا لأنه قد يفقد منصبه في حالة عدم تحقيق الفوز، أما كولر فيسعى للفوز الثاني على الزمالك بعد حصد بطولة السوبر المصري وتأكيد أنه جاء لإعادة الأهلي لمنصات التتويج.

يدير المباراة طاقم تحكيم من سلوفاكيا بقيادة سلافكو فينتشيتش، ويساعده توماس كلانسنيك، وأندراز كوفاسيتش، وماتي جوج حكم فيديو، وأيين بوروساك مساعد حكم فيديو، ومعهم نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.