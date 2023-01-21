فاز 5 مرات وخسر مباراة واحدة.. تفوق ساحق للأهلى بمباريات القمة

شهدت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت خلال شهر يناير في بطولة الدوري تفوقًا ساحقًا للأهلي، حيث التقى الفريقان 12 مرة فاز الأهلي خمس مرات والزمالك مرة واحدة، وانتهت 6 مباريات بالتعادل، وسجل الأهلي 13 هدفًا مقابل سبعة أهداف للزمالك، فهل يواصل الأهلي تفوقه في مباراة اليوم أم يكسر الزمالك حاجز النحس الذي يلازمه في شهر يناير؟.

أول مباراة قمة في شهر يناير كان يوم 29 ينايرعام 1965، وانتهت بالتعادل 2-2، وسجل محمود السايس ورفعت الفناجيلي للأهلي، وحمادة إمام وعمر النور للزمالك.

في الثالث عشر من يناير عام 1978 فاز الأهلي بهدف سجله مصطفى عبده، في يوم 12 يناير عام 1979 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما وسجل مختار مختار للأهلي وحسن شحاتة للزمالك.

المواجهة الرابعة كانت يوم 11 يناير عام 1980 وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وفي السابع من يناير عام 1983 فاز الأهلي بهدف سجله زكريا ناصف، وفي يوم 6 يناير عام 1985 فاز الأهلي بهدف سجله علاء ميهوب.

المواجهة السابعة كانت يوم 23 ينايرعام 1987 وفيها حقق الزمالك فوزه الوحيد بهدف سجله جمال عبد الحميد، وفي يوم 29 يناير عام 1990 تعادل الفريقان بدون أهداف.

وفي يوم 30 يناير عام 2003 تعادل الفريقان 2-2 وسجل محمد جودة وسيد عبد الحفيظ للأهلي ومدحت عبد الهادي ومحمد عبد الواحد للزمالك.

وفي الحادي عشر من يناير عام 2009 فاز الأهلي بهدف سجله الأنجولي أمادو فلافيو، وفي التاسع والعشرين من يناير عام 2015 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما وسجل وليد سليمان للأهلي وأيمن حفني للزمالك.

والمواجهة الثانية عشرة كانت يوم 9 يناير عام 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها مؤمن زكريا وعبد الله السعيد والمغربي وليد أزارو.