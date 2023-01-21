السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يثمن مواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين واحترام الوضع التاريخى والقانونى فى القدس

القدس
القدس

 ثمن الأردن مواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين ولاحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

 

جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أكدا خلالها قوة علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين والاستمرار في تطوير التعاون وتعزيز التنسيق.


وبحث الصفدي وبيربوك التعاون القائم بين الأردن وألمانيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والدفاعية، وآفاق توسعة هذا التعاون.
 

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية والاقتصادية والديمغرافية والأمنية.


وبحث الوزيران العديد من القضايا الإقليمية والدولية تقدمتها القضية الفلسطينية، وشملت الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية.
 

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق ثنائياً وعبر مجموعة ميونخ في جهودهما إعادة إطلاق العملية السلمية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: أنا برج الجوزاء.. وهنكسب الأهلى بدعوات العيال الصغيرة

الرئيس الأمريكى: أوكرانيا ستحصل على كل احتياجاتها من المساعدات العسكرية

تعرف على مواعيد زيارة قصر البارون.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب

حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

وفاق سطيف يعلن طلب الزمالك استعارة القندوسى

النهاردة كام طوبة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل