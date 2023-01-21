تقام اليوم السبت 21-1-2023 مع بداية الساعات الأولى، عدد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ويكون على رأسها قمة منتخبي ليفربول وتشيلسي بالجولة الـ 21 في مسابقة الدوري الإنجليزي بملعب "أنفيلد"، وقمة فريقي الأهلي والزمالك بالجولة الـ14 في مسابقة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

وترصد "الدستور" في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

ليفربول * تشيلسي – 14:30 - beIN Sports Connect

بورنموث * نوتينجهام فورست – 17:00 - beIN Sports Connect

ليستر سيتي * برايتون – 17:00 - beIN Sports Connect

ساوثهامبتون * أستون فيلا – 17:00 - beIN Sports Connect

وست هام * إيفرتون – 17:00 - beIN Sports Connect

كريستال بالاس * نيوكاسل يونايتد – 19:30 - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو * ريال سوسيداد – 15:00 - beIN Sports Connect

إسبانيول * ريال بيتيس – 17:15 - beIN Sports Connect

أتلتيكو مدريد * بلد الوليد – 19:30 - beIN Sports Connect

إشبيلية * قاديش – 22:00 - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا * ليتشي – 16:00 – AD SPORTS

ساليرنيتانا * نابولي – 19:00 - AD SPORTS

فيورنتينا * تورينو – 21:45 - AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

يونيون برلين * هوفنهايم – 16:30 - Dubai Sports

آينتراخت فرانكفورت * شالكه – 16:30 - Dubai Sports

فولفسبورج * فرايبورج – 16:30 - Dubai Sports

بوخوم * هيرتا برلين – 16:30 - Dubai Sports

شتوتجارت * ماينز – 16:30 - Dubai Sports

كولن * فيردر بريمن – 19:30 - Dubai Sports

اقرأ أيضًا:

فرنسا ثانى المتأهلين لربع نهائى مونديال اليد.. والمجر يعقد حسابات البرازيل

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم السبت 21-1-2023

قاسم باشا * إسطنبول باشاك شهير – 15:00

جالطة سراي * أنطاليا سبور – 18:00

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

الزمالك * الأهلي – 19:00 – ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة

الوحدة * الطائي – 17:00 – SSC HD