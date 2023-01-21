مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 21-1-2023 مع بداية الساعات الأولى، عدد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ويكون على رأسها قمة منتخبي ليفربول وتشيلسي بالجولة الـ 21 في مسابقة الدوري الإنجليزي بملعب "أنفيلد"، وقمة فريقي الأهلي والزمالك بالجولة الـ14 في مسابقة الدوري المصري.
مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
وترصد "الدستور" في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
ليفربول * تشيلسي – 14:30 - beIN Sports Connect
بورنموث * نوتينجهام فورست – 17:00 - beIN Sports Connect
ليستر سيتي * برايتون – 17:00 - beIN Sports Connect
ساوثهامبتون * أستون فيلا – 17:00 - beIN Sports Connect
وست هام * إيفرتون – 17:00 - beIN Sports Connect
كريستال بالاس * نيوكاسل يونايتد – 19:30 - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو * ريال سوسيداد – 15:00 - beIN Sports Connect
إسبانيول * ريال بيتيس – 17:15 - beIN Sports Connect
أتلتيكو مدريد * بلد الوليد – 19:30 - beIN Sports Connect
إشبيلية * قاديش – 22:00 - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا * ليتشي – 16:00 – AD SPORTS
ساليرنيتانا * نابولي – 19:00 - AD SPORTS
فيورنتينا * تورينو – 21:45 - AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
يونيون برلين * هوفنهايم – 16:30 - Dubai Sports
آينتراخت فرانكفورت * شالكه – 16:30 - Dubai Sports
فولفسبورج * فرايبورج – 16:30 - Dubai Sports
بوخوم * هيرتا برلين – 16:30 - Dubai Sports
شتوتجارت * ماينز – 16:30 - Dubai Sports
كولن * فيردر بريمن – 19:30 - Dubai Sports
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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم السبت 21-1-2023
قاسم باشا * إسطنبول باشاك شهير – 15:00
جالطة سراي * أنطاليا سبور – 18:00
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
الزمالك * الأهلي – 19:00 – ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 21-1-2023 والقنوات الناقلة
الوحدة * الطائي – 17:00 – SSC HD