الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ميدو» يقدم نصائحه الرياضية للاعبى «كابيتانو مصر» قبل انطلاق مباراة اليوم

ميدو
ميدو

استقبل برنامج " كابيتانو مصر" نجم المنتخب الوطني سابقًا الكابتن أحمد حسين ميدو كضيف شرف في حلقة اليوم.

تحدي التنطيط

تم عمل تحدي مهارة التنطيط بين ثلاثة من لاعبي فريق الكابتن "أبو جريشة" وثلاثة من فريق كابتن "بوبو"، حيث الفائز من هذا التحدي سيتلقى الكثير من النصائح الرياضية الهامة من الكابتن أحمد حسام ميدو قبل انطلاق فعاليات مباراة اليوم بين الفريقين.

واستطاع فريق كابتن "بوبو" تحقيق الفوز في هذا التحدي بفارق 20 نقطة. 

وقدم " ميدو" الكثير من النصائح لهذا الفريق، قائلًا: "لازم يكون فيه تركيز في الملعب، لازم يكون قلبكم على بعض في المباراة".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

اكتشاف المواهب المصرية الرياضية

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج "كابيتانو مصر" فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

كابيتانو مصر تحدي التنطيط أحمد حسين ميدو حلقة كابيتانو مصر اون اي الشركة المتحدة

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وائل لطفي

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