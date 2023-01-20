الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمود شبانة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة

محمود شبانة
محمود شبانة

اختارت رابطة الأندية المصرية، محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت مساء اليوم في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق سموحة على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة محمد عصام فى الدقيقة 38، ثم عزز بنيامين بواتينج تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى فى الدقيقة 90.

بهذه النتيجة تراجع سيراميكا إلى المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة.

محمود شبانة سموحة سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

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