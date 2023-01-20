فرنسا ثانى المتأهلين لربع نهائى مونديال اليد.. والمجر يعقد حسابات البرازيل

حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على حساب إيران بنتيجة 41 /29 ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي في بطولة العالم.

أنهى فرنسا الشوط الأول بالتقدم 18 /14 قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني ويحسم المباراة بسهولة وبفارق كبير من الأهداف.

رفع "الديوك" رصيده لثماني نقاط ليلحق بإسبانيا في صدارة المجموعة ويتأهل معه لربع النهائي؛ ليسدل الستار عن هذه المجموعة رسميا بحسم مقعدي التأهل.

وسيخوض المنتخبان مواجهة قوية لحسم صدارة المجموعة مساء الأحد المقبل.

أما إيران فقبع في المركز الأخير بدون حصد أي نقطة.

وفي منافسات المجموعة الثانية عقد المجر حسابات منتخب البرازيل بالفوز عليه 28 /25 في مباراة قوية للغاية.

رفع المجر رصيدها ل4ـ نقاط وتقدم نحو المركز الرابع بالتساوي مع أيسلندا فيم تراجع راقصو السامبا نحو المركز الخامس بـ3 نقاط وتنتظرهم مواجهة صعبة أمام السويد في مباراة الجولة الأخيرة.

ويلعب متصدر هذه المجموعة أمام وصيف مجموعة مصر في ربع النهائي، فيم يخوض وصيف المجموعة مواجهة صعبة أمام متصدر مجموعة الفراعنة.

وفي منافسات كأس الرئيس تغلب كوريا الجنوبية على السعودية بنتيجة 34 /23 ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

رفع كوريا رصيده لأربع نقاط عاد بها لصدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام تشيلي، فيم ظل السعودية بلا نقاط واستمر كما هو في المركز الثالث أمام أورجواي بفارق الأهداف أيضًا.

ويلعب السعودية مع أورجواي في الجولة الأخيرة من أجل حسم المركز الثالث في المجموعة فيم يلعب كوريا وتشيلي على الصدارة.