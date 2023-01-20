الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميدو: أحب الستايل العربى فى الثياب وأحرص على تعلم البيانو

ميدو
ميدو

عبر الكابتن أحمد حسام ميدو عن حبه وشغفه بالستايل العربي في الثياب، ولهذا حرص القدوم إلى حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر" بهذا الستايل الذي نال إعجاب الكثيرين.

حب الموسيقى

وكشف الكابتن أحمد حسام ميدو، خلال حواره لكاميرا "كابيتانو مصر" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يفكر في شراء بيانو وأخذ الكثير من الدروس الموسيقية من أجل تعلم اللعب على البيانو، قائلاً: "المزيكا بتخلي الإنسان يعيش في حالة من الهدوء والاسترخاء".

"كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

ميدو كابيتانو مصر فريق أبو جريشة فريق بوبو اون اي

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