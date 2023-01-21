حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية السبت 21 يناير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 21 يناير، لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء



مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه.

عاطفيًا: يطلب منك الشريك مشاركته في عمل يعود بالنفع عليكما، وتكون نتائجه إيجابية أكثر من المتوقع.

صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان



مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تجنب الجدال والنزاع والحروب مع الزملاء أو مع الزبائن الذين لا تشعر بارتياح تجاههم.

عاطفيًا: كل الظروف تدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة.

صحيًا: ثابر على نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للاقتداء بك وأقنعهم بأهمية ما يقومون به.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو



مهنيًا: حذار التراجع والفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدّقة، فقد تواجه معاكسات صعبة.

عاطفيًا: إبحث عن الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك وثابر على ما بدأت به منذ مدة، فهو وحده القادر على الانتقال بك إلى حياة جديدة.

صحيًا: حذارالتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:



يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.