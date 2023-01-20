قبل مباراة القمة.. ماذا يكشف طالع أبراج نجوم نادي الزمالك؟

لا صوت يعلو فوق صوت القمة، بين النادي الأهلي متصدر الدوري والزمالك الذي يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، حيث يسعى لمصالحة جماهيره بعد سلسلة من التعادلات والنتائج المخيبة لعشاق الملكي.

ويستعد الزمالك لمباراة القمة المقرر لها في الثامنة والنصف من مساء غد السبت، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بروح عالية وتركيز لحصد الثلاث نقاط الغالية.

وبعيدًا عن الفنيات، يمكن لطالع الأبراج الفلكية، أن يساعد في إخبارنا بحظوظ بعض نجوم الفريق الأبيض، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

أحمد سيد زيزو:

حالة من التعثر في الأداء، يسيطر على النجم أحمد سيد زيزو خلال المباريات الماضية، ولكن هذا لا ينقص من شأن هداف الدوري السابق، والنجم الأبرز لنادي الزمالك الفترة الماضية.

ينتمي اللاعب، أحمد سيد زيزو، لمواليد برج الجدي، فوفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، يعيش حالة من التعثرات خلال الأشهر الأولى من عام 2023، لذا على مواليد برج الجدي الحذر عند الدخول في استثمارات جديدة.

شيكابالا:

حال اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، لا يختلف عن باقي الفريق، حيث الأداء السيئ، خاصة في مباراة الكأس الماضية التي خرج الزمالك على يد نادي بيراميدز، حيث أضاع النجم الأسمر شيكابالا ضربة جزاء، كانت سبب في خروج الأبيض.

ينتمي محمود عبد الرازق شيكابالا، من مواليد برج الدلو، والذي قد يشهد انفراجه في التعثرات التي تواجه مواليد هذا البرج، خاصة بعض الخيبات التي تعرض لها الفترة الماضية.

محمد عواد:

يعتبر محمد عواد، من النجوم الذين يتسمون بالثبات في الأداء، على الرغم من أداء الفريق ككل، حيث استطاع النجم الزمالكاوي محمد عواد أن يدخل قلوب الكثير من عشاق نادي الزمالك، بعد مواصلة الجهد للحفاظ على الشباك نظيفة.

ينتمي عواد لبرج السرطان، والذي يتسم بالحساسية المفرطة، فوفقًا لتوقعات خبراء علم الفلك، فالنجاح السمة الأغلب في الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.