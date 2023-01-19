قبل الدريبي.. طالع مذبذب لنجوم الأهلي قبل لقاء الزمالك

لا صوت يعلو فوق صوت دربي القاهرة، مباراة الأهلي والزمالك، والتي من المقرر أن تنطلق في الثامنة والنصف من مساء يوم السبت على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

تنقل مجموعة قنوات اون تايم سبورت جميع مباريات الدوري المصري، بشكل حصري، حيث يتم نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قناة On Time SPORTS HD1، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة الكابتن مدحت شلبي، والذي دائمًا ما يجعل لقاء الدربي جمال خاص.

وبعيدًا عن فنيات اللقاء، الذي لا يحمل التوقعات، يمكن لعلم الفلك، أن تخبرنا بحضوض بعض اللاعبين وفقًا لطالع برجهم، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز نجوم النادي الأهلي، حسبما ذكرته جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج العراقية.

محمود عبد المنعم كهربا:

استطاع النجم محمود كهربا، في خطف الأضواء بعد ظهوره الأول بعد الإيقاف لشهور، أمام سموحة، حيث ساهم في هدفين وأحرز هدف، الأمر الذي جعله يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

ينتمي النجم محمود كهربا، لمواليد برج الحمل، والذي يعيش حالة من النجاح والتألق على الصعيد المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى الصعيد الصحي الذي يزيد من حالة التألق.

محمد الشناوي

يعيش النجم محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي، حالة من النجاح والتألق مع النادي الأهلي، فقد شهدت المباريات الماضية نجاح كبير في الحفاظ على شباكه نظيفة.

يعاني محمد الشناوي ببعض التعثرات على الصعيد المهني؛ لذا عليه التحلي بالثقة في النفس، وعدم الانصياع وراء هتافات الجماهير، مع تجنب العصبية التي قد تكلفه الكثير خلال مباراة الزمالك.

محمد شريف

يعتبر اللاعب محمد شريف من الركائز الأساسية لهجوم المارد الأحمر، ولكن يعاني من بعض التعثرات في الفترة الأخيرة، حيث يسعى اللاعب في تحسين مستواه الفترة القادمة.

ينتمي اللاعب محمد شريف لمواليد برج الدلو، والذي يعاني من بعض التعثرات على المستوى المهني، أما عن الصعيد العاطفي والاجتماعي، فالعلاقات المحيطة ناجحة بشكل كبير.

محمد مجدي أفشة

حالة من التألق يعيشها النجم محمد مجدي أفشة، مع النادي الأهلي، فقد ساهم في الكثير من الأهداف القاتلة مع المارد الأحمر وخاصة في الدقائق الحاسمة.

ينتمي النجم محمد مجدي أفشة، لمواليد برج القوس، فوفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعاني مولود برج القوس من بعض المشكلات على الصعيد المهني.

رامي ربيعة

يعتبر اللاعب رامي ربيعة من نجوم الدفاع للنادي الأهلي، حيث ينتمي اللاعب لمواليد برج الثور، والذي يعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني، خاصة في الأوقات الصعبة.