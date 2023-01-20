نستهدف تخفيض الأسعار.. اتحاد الناشرين: مبادرات عديدة لضيوف معرض الكتاب

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك أكثر من مبادرة تم تقديمها لضيوف معرض الكتاب هذا العام؛ بسبب ارتفاع أسعار الكتب، منها التقسيط على مدار العام بدون فوائد مع بنك مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجموعة طه حسين من دار المعارف عليها خصم 40%، لافتًا إلى أن هيئة الكتاب طرحت مجموعة كبيرة من الكتب سعرها بين 5 جنيهات لـ20 للكتاب، وهناك مجموعة من التخفيضات الأخرى في أسعار الكتب.

وأكد سعيد عبده، أن كل ناشر حريص على ضبط أسعار كتبه، لأن معرض الكتاب هو العرس الثقافي لمصر، والناس تنتظره في مصر والوطن العربي.

ولفت إلى أن الظروف صعبة ومؤثرة على جميع دول العالم والمصريين، والكتاب ارتفع سعره بسبب ارتفاع سعر التكلفة على الناشر، ولهذا تم وضع مبادرات عديدة لتخفيف الأسعار.