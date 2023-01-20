«الصنادقية».. جديد الكاتب الشاب يوسف الشريف في معرض الكتاب 2023

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية «الصنادقية» للكاتب والصحفي يوسف الشريف.

تتناول رواية «الصنادقية» تفاصيل أشخاص مهمشون يعيشون في حارة صغيرة من حواري القاهرة، وبشكل مريب يختفي إمام المسجد الموجود داخل الحارة، فنبدأ في التعرف على حكايات من يعيشون في المكان، لنتعرف على رؤية مغايرة لما حدث في مصر من تحولات تاريخية وإجتماعية على طوال 70 عاما.

جاء على ظهر غلاف الرواية "في روايته الأولى، يقدم "يوسف الشريف" التاريخ وتبعاته عبر المكان الذي لا يشي، للوهلة الأولى، بما يمور في أعماقه من زلازل. "الصنادقية": محض حارة جامدة ظاهرياً، مكان لغته الصمت، لا وجود لحركة، فكل شيء استقر في وضعية السكون، وكل مفردةٍ لاذت، منذ عشرات السنين، بثبوتٍ يناهض الخلخلة.



الصنادقية في عمقها صورةٌ لوطن كامل ضربه الجمود بعد نكسة يونيو 1967، ليغرق في دوامات وخرافات وحالة من التكلس لا سبيل لضخ الروح في جثمانها.



هي "حدوتة مصرية"، تعانق فيها اللغةُ المشهدية للكاميرا لغةَ التأمل والتحليل والتساؤل، بغية الوقوف أمام أحداث، مهولة وخطرة، وقعت بعد اختفاء الشيخ مالك، ليس فقط في الصنادقية.. بل في مصر كلها".

الجدير بالذكر أن يوسف الشريف صحفي وباحث في التاريخ والسينما، من مواليد حي الجمالية، ٢٠٠٠، صدر له مجموعة قصصية بعنوان "الحقيقة والميلاد" ٢٠١٩، وقد رشحت روايته الأولى "الصنادقية" لجائزة خيري شلبي للعمل الروائى الأول دورة الأستاذة إيمان خيري شلبي 2022، ورشحت للمناقشة في ورشة لكتابة الرواية تحت إشراف مركز أبو ظبي للغة العربية.

ومن المقرر طرح الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر عقده في الفترة من 15 يناير وحتى 6 فبراير 2023.