الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خريطة التحويلات المرورية بالجيزة لاستكمال أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير حركة المرور بالتزامن مع استكمال الأعمال الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "أعلى كوبرى الملك فيصل" فى الاتجاه القادم من "ميدان الجيزة- شارع السودان".

وتابعت الإدارة عامة لمرور الجيزة، في بيان لها، أن أعمال الإنشاءات بمحور الفريق كمال عامر، تستلزم غلق كوبرى الملك فيصل كليًا، لتنفيذ الأعمال لمدة يومين اعتبارًا من غدٍ السبت وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحا فقط..

وتشمل التحويلات المرورية على النحو التالى: 

  • حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يميناً بشارع سيد أبوالخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.
  • حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام والسير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يميناً بشارع سيد أبوالخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مشروع محور الفريق كمال عامر الادارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية بتعيين الخدمات المرورية المساعدات الفنية كثافات مرورية متوقعة مرور الجيزة محور الفريق كمال عامر

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وائل لطفي

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